O Sporting venceu o Benfica por 6-4, num dérbi repleto de incerteza no Pavilhão João Rocha.

Aos 13 minutos, os leões já venciam por 3-0, com golos de Diego Cavinato no primeiro minuto e bis de Pany Varela.

Os leões pareciam a caminho de uma vitória contundente, mas o Benfica reagiu. Arthur reduziu aos 14 minutos e no regresso dos balneários Rocha (22m) e Gonçalo Sobral (23m) equilibraram o dérbi.

Aos 8 minutos da segunda parte, Arthur marcou na própria baliza e o Sporting não só voltou à vantagem como voltou a marcar no mesmo minuto por intermédio de Sokolov numa transição letal.

A seguir, Bruno Cintra foi expulso por acumulação de amarelos e deixou o Benfica em inferioridade numérica. As águias resistiram ao pressing leonino e, quando já estavam novamente com as mesmas unidades em campo mas a apostar num 5 para 4, reduziram por Rocha a cinco minutos do fim.

O Benfica apostou tudo para chegar ao empate, teve mais iniciativa, mas o Sporting conseguiu defender e «matar» o jogo por Erick Mendonça já dentro do último minuto.

Com este resultado, o Sporting sobe à liderança do campeonato nacional com 32 pontos, os mesmos do Benfica, que é agora segundo. As duas equipas podem ser apanhadas no topo nesta jornada pelo Sp. Braga, que joga na segunda-feira.