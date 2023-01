O Sporting, atual detentor da Taça da Liga, qualificou-se esta quinta-feira para as meias-finais da edição 2022/23 da competição, ao vencer o Eléctrico, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, palco das decisões até domingo.

Os golos da equipa comandada por Nuno Dias foram marcados na primeira parte, por Diogo Santos e por Sokolov, aos 16 e 17 minutos, respetivamente.

Nas meias-finais, o Sporting defronta o Quinta dos Lombos, que esta quinta-feira, no primeiro jogo dos quartos de final, bateu o Ferreira do Zêzere, por 5-1.

Tiaguinho (6m), Eddy (16m) e Willian Carioca (23m) deram vantagem de 3-0 ao Quinta dos Lombos. A equipa comandada por Rogério Serrador reduziu por Buzuzu (28m), mas os comandados de Jorge Monteiro sentenciaram depois, com golos de Murilo (32m) e Telmo (39m).

Esta quinta-feira, há ainda o Caxinas-Sp. Braga/AAUM (17h00) e o Benfica-Leões de Porto Salvo (20h00). Os vencedores destes dois jogos encontram-se nas meias-finais.

As meias-finais jogam-se no sábado, sendo o Sporting-Quinta dos Lombos às 17 horas e o outro jogo às 21 horas.

A final é no domingo, às 21 horas.

Gondomar recebe também a Taça da Liga feminina, com as meias-finais no sábado (Benfica-Novasemente, 10h00; Nun’Álvares-Sporting, 13h00) e a final no domingo (17h00).