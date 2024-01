O Sporting venceu o Leões de Porto Salvo por 6-2, este sábado, garantindo a qualificação para a final da Taça da Liga masculina de futsal, disputada até domingo, na Póvoa de Varzim.

Taynan inaugurou o marcador para a equipa treinada por Nuno Dias (2m), mas Bruno Pinto respondeu com o 1-1 (4m) para os comandados de Cláudio Moreira.

Porém, o Sporting conseguiu chegar ao 4-1, graças aos golos de Zicky Té (4m), Sokolov (5m) e Pany Varela (18m), antes de um autogolo de Alex Merlim (19m) ditar o 4-2 ao intervalo.

Na segunda parte, Sokolov (25m) e Zicky Té (28m) bisaram no jogo, para o 6-2 com que terminou o jogo, ainda marcado pela expulsão de Wendell nos Leões de Porto Salvo (27m).

Na final, agendada para as 21 horas de domingo, o Sporting defronta o vencedor do Belenenses-Benfica, agendado para as 21 horas deste sábado.

Benfica de fora: Novasemente-Nun’Álvares na final feminina

Este sábado também se jogaram as meias-finais da Taça da Liga feminina e com uma grande surpresa: o Benfica está fora da luta pelo título.

As encarnadas, atuais detentoras do troféu, perderam no desempate por penáltis ante o Novasemente (2-4), após o empate sem golos no jogo. O outro finalista é o Nun’Álvares, que perdeu para o Benfica em 2023 e venceu este sábado o Feijó, por 4-0.

A final feminina da Taça da Liga é às 11 horas de domingo.