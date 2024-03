O Sporting garantiu, esta sexta-feira, o apuramento para a final da Taça de Portugal de futsal, ao vencer o Leões de Porto Salvo, por 3-1, em Sines.

Num duelo de leões, foi o Sporting a chegar à vantagem, logo aos dois minutos, por Diogo Santos. Porém, ainda na primeira parte, a equipa treinada por Cláudio Moreira chegou ao empate, numa boa finalização de primeira, por Wendell (15m).

Na segunda parte, os comandados de Nuno Dias tiveram em Alex Merlim o homem que desbloqueou as contas. Aos 28 minutos, o jogador do Sporting recolocou a equipa treinada por Nuno Dias em vantagem, num remate ao canto superior direito. No minuto seguinte, Merlim dobrou a vantagem do Sporting, fazendo o 3-1 num livre direto.

Na final, agendada para as 17 horas de sábado, o Sporting defronta o vencedor do Caxinas-Sp. Braga, jogo das meias-finais que está agendado para as 20 horas desta sexta-feira.

O Sporting, recordista de títulos na Taça de Portugal, com nove (mais uma do que o Benfica, que tem oito), vai jogar a sua 13.ª final na prova. Dos seus dois possíveis adversários, o Sp. Braga pode chegar à quarta final (perdeu as três que jogou) e o Caxinas procura uma final inédita.

Antes da final masculina, joga-se, em Sines, a final feminina: o troféu vai ser disputado por Torreense e Benfica, a partir das 11 horas. Os dois finalistas afastaram nas meias-finais, respetivamente, Futsal Feijó e Novasemente.