O Sporting venceu o dérbi do futsal!

Depois de perder a Supertaça para o Benfica no arranque da nova temporada, os leões foram até à Luz vencer por 4-1, na quarta jornada da fase regular do campeonato.

O dérbi da capital, o 100.º no campeonato, não desiludiu e teve emoção até final. A primeira parte foi equilibrada e os dois guarda-redes estiveram em plano de destaque. O Sporting começou melhor, somou mais ocasiões e marcou mesmo aos nove minutos. Na sequência de um pontapé de canto, o Benfica revelou desacerto na organização da defesa e quem aproveitou foi Taynan, que apareceu solto a encostar, após passe de Merlim.

O Benfica conseguiu reagir ao golo e somou algumas ocasiões para levar o jogo empatado para intervalo, mas o desacerto na finalização da equipa de Mário Silva e as intervenções de Henrique impediram que o marcador mexesse antes da recolha aos balneários.

Na segunda parte, o Benfica entrou a correr atrás do resultado, mas foi o Sporting quem revelou mais eficácia.

Aos 25 minutos, Lúcio falhou o alívio da bola em zona proibida e «entregou» o golo a Pauleta.

Já depois da meia-hora e de o Benfica ter ameaçado reduzir, o conjunto de Nuno Dias voltou a ser eficaz e a aproveitar os erros das águias. Após uma má saída à pressão da linha defensiva encarnada, os leões ficaram em situação de três para um e Paçó assistiu Taynan para o bis (34m).

Mário Silva apostou então no guarda-redes avançado e colheu frutos dessa estratégia quatro minutos depois, com o autogolo de João Matos.

Numa altura em que o Benfica corria contra o tempo e tentava quase no desespero chegar ao 3-2, a bola sobrou para Merlim, que rematou para a baliza deserta e fixou o resultado.

Em suma, o Sporting mostrou estofo para aproveitar os momentos certos para atacar e definiu com precisão aquando dos erros encarnados, que somaram várias ocasiões para não permitir um resultado tão dilatado.

Com este resultado, os leões saltam de novo para a liderança do campeonato, com 10 pontos. O Benfica, que já tinha perdido nas Caxinas, é sexto classificado, a seis pontos do eterno rival.