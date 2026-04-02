Célio Coque, ala de 25 anos do SCU Torreense, é a grande novidade na lista de convocados da seleção de futsal de Portugal, para o último estágio desta época, sendo uma estreia na equipa A nacional. Rúben Teixeira, ala do Leões de Porto Salvo, é a outra grande novidade, tratando-se de um regresso depois da estreia em abril de 2023, ante a Itália.

A convocatória conhecida na manhã desta quinta-feira conta com 16 atletas para os dois jogos de preparação ante o Japão, em Coimbra, agendados para 9 e 11 de abril, no Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia.

Em relação à última convocatória – a de 14 atletas que disputaram o Europeu entre janeiro e fevereiro – além de Célio Coque e Rúben Teixeira, há mais seis novidades: Diogo Basílio, Bruno Maior, Bruno Pinto, Silvestre, Carlos Monteiro e Hugo Neves.

Saem, em relação aos convocados para o Europeu, seis nomes: Afonso Jesus, Lúcio Rocha, Bruno Coelho, Pany Varela, Tiago Brito e Pauleta. Mantêm-se Edu, Bernardo Paçó, André Coelho, Tomás Paçó, Rúben Góis, Kutchy, Erick e Diogo Santos.

Célio Coque dá mais um passo no seu percurso nas seleções, depois de 47 internacionalizações jovens (11 nos sub-17, 13 nos sub-18, 21 nos sub-19 e duas nos sub-21).

Portugal defronta o Japão, no dia 9, às 20 horas. No dia 11, o reencontro está agendado para as 19 horas.

Os convocados:

Guarda-redes: Edu (El Pozo Múrcia, Espanha), Bernardo Paçó (Sporting CP) e Diogo Basílio (Eléctrico FC/A Matoscar)

Fixos: André Coelho (SL Benfica) e Tomás Paçó (Sporting CP)

Fixo/Ala: Bruno Maior (Sporting CP)

Universal: Erick (FC Barcelona, Espanha)

Alas: Diogo Santos (Sporting CP), Bruno Pinto (Sporting CP), Silvestre (SL Benfica), Kutchy (SL Benfica), Carlos Monteiro (SL Benfica), Célio Coque (SCU Torreense) e Rúben Teixeira (CR Leões Porto Salvo)

Pivôs: Rúben Góis (Rio Ave) e Hugo Neves (Kairat Almaty, Cazaquistão)