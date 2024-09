Um dia depois do português Lúcio Rocha, do Benfica, ter vencido o prémio de melhor jogador jovem do mundo no futsal, outros dois portugueses foram distinguidos. Por enquanto, na qualidade de nomeados. Zicky Té e Pany Varela estão na lista da Futsalplanet para melhor do mundo em 2023.

Recorde-se que Pany ganhou o prémio relativo a 2022 (só foi entregue este ano). Os dois nomeados representaram o Sporting no ano transato, sendo que Varela assinou recentemente pelo Al Nassr, da Arábia Saudita. Em 2023, foram campeões nacionais e chegaram à final da Liga dos Campeões (ganha pelo Palma Futsal).

Eis a lista de nomeados:

Salar Aghapour (Irão, Palma Futsal), Alan Brandi (Argentina, Jaén Paraíso Interior), Catela (Espanha, Barcelona), Charuto (Brasil, Magnus Futsal), Soufiane El Mesrar (Marrocos, Étoile Lavalloise Mayenne Futsal Club), Gustavinho (Brasil, Cascavel Futsal), Pany (Portugal, Sporting), Pito (Brasil, Barcelona), Richard (Brasil, Clube Esportivo e Recreativo Atlântico Erechim) e Zicky (Portugal, Sporting).