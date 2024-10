Zicky Té e Henrique Rafagnin, do futsal do Sporting, venceram prémio individuais relativos aos play-offs da primeira Liga 2023/24, ganha exatamente pelos leões.

As distinções foram atribuídas aos jogadores que mais se evidenciaram nos jogos da final do play-off, no qual participaram Sporting, Benfica, Sp. Braga e Leões de Porto Salvo.

Zicky Té recebeu nesta segunda-feira o galardão de melhor jogador e Henrique Rafagnin o prémio de melhor guarda-redes. Fábio Cecílio (Sp. Braga) foi o vencedor do prémio fair-play.

Recorde-se que o Sporting conquistou o título nacional na temporada passada, ao vencer na final do play-off por 3-0 em jogos frente ao Sp. Braga.