A cumprir a quinta temporada ao serviço do Benfica, o futsalista russo Ivan Chishkala anunciou a saída do clube no final da temporada.

O contrato do ala termina no final da temporada e, segundo uma mensagem publicada nesta quarta-feira à noite no Instagram, não terá recebido nenhuma proposta para renovar.

«Esforcei-me imenso, fui sempre ao encontro do que me era pedido, dei tempo e esperei, mas foi-me comunicado que as pessoas responsáveis pelas decisões no clube decidiram que o futuro seguirá sem mim. Foi também dito que o clube não tinha nem terá qualquer proposta para continuar a nossa colaboração», escreveu o russo.

Chishkala agradeceu bastante aos adeptos, recordando que a sua filha nasceu enquanto jogava no clube. Mas deixou alguns recados internos: «Tive de lutar muito, não só contra os adversários, mas também contra outras forças».

Nesta temporada, o ala soma 20 golos em 23 jogos. Fez 178 jogos ao todo no clube. Leia a mensagem na integridade:

«Caros benfiquistas,

Chegou o momento de comunicar que no final desta temporada terei de vos deixar.

Este grande capítulo da minha vida está a chegar ao fim e, por mais triste e difícil que seja, chegou a hora de aceitar um novo desafio, virar a página, começar um novo capítulo e seguir em frente.

Esforcei-me imenso, fui sempre ao encontro do que me era pedido, dei tempo e esperei, mas foi-me comunicado que as pessoas responsáveis pelas decisões no clube decidiram que o futuro seguirá sem mim. Foi também dito que o clube não tinha nem terá qualquer proposta para continuar a nossa colaboração.

Desde o meu primeiro dia, dei tudo de mim tanto dentro como fora do campo, fiz tudo pelas vitórias e pelos resultados. Foi incrivelmente difícil, pois tive de lutar muito, não só contra os adversários, mas também contra outras forças. Muitas vezes, tive de remar contra a maré e defender ideias, princípios e pessoas, mesmo que, no final do dia, isso me saísse caro. Mas não consegui agir de outra forma, pois sempre quis conquistar taças e medalhas de ouro com o clube e ver os meus colegas e adeptos felizes à minha volta! E assim será até ao último apito e ao último segundo que vestir a camisola do Benfica.

Benfiquistas, quero agradecer-vos profundamente pela forma como me acolheram na vossa família desde o início, por todo o amor e apoio que me deram. É algo absolutamente extraordinário. Este tempo e vocês ficarão para sempre no meu coração. Foi aqui que nasceu a minha filha, conheci pessoas incríveis, fiz amigos, conquistei títulos, aprendi muito e tornei-me mais forte do que nunca.

Nenhuma pessoa nem as suas decisões irão virar-me contra vocês.»