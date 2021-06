Declarações do treinador do Benfica, Joel Rocha, ao Canal 11, após a derrota por 6-2 ante o Sporting, que ditou o título nacional de futsal aos leões:

«Parabéns ao Sporting. Campeão nacional e quem ganha tem sempre méritos, mas é bom que fique escrito – e para a história – que o vice-campeão também é uma grande equipa. São duas equipas que se equivalem muito.»

«O Sporting foi melhor no jogo um, o Benfica foi melhor no jogo dois e venceu, o Benfica foi melhor no jogo três e perdeu e o Sporting hoje foi melhor e venceu, arrancou a terceira vitória e por isso está de parabéns pelo título conquistado. Mas não posso ignorar e esquecer o trabalho de um clube inteiro e dos jogadores, por tudo o que fizeram. Não corresponde aos nossos objetivos. Estamos tristes com o resultado final.»

«Olhando ao jogo de hoje, começou equilibrado, conseguimos fazer o 1-0 e penso que o golo terá feito mal. Nos instantes seguintes, ficámos apáticos e de forma instantânea sofremos dois, três golos. No início da segunda parte, com o quarto, ficou mais difícil. Sporting muito abnegado, solidário do ponto de vista defensivo, criou dificuldades ao nosso ataque e nós insistimos. Não conseguimos ser melhores, nem mais eficazes.»