Mariana Marques, jogadora de futsal do Santa Luzia, foi multada em 1224 euros por ter realizado, pelo menos, 33 apostas em jogo oficias durante a presente época.

A ala de 23 anos, que atua no principal escalão do futsal feminino, foi alvo de processo na sequência de uma denuncia anónima. A investigação confirmou que a jogadora fez, pelo menos, 33 apostas entre julho de 2025 e março de 2026.

De acordo com o documento de 30 de abril de 2026, Mariana apostou em eventos de várias competições em que não participava, incluindo jogos da Liga, da Taça da Liga e até da seleção nacional. O acórdão detalha que as apostas foram realizadas em jogos de Famalicão, Sp. Braga, FC Porto, Sporting e Benfica, entre outros.

Segundo a decisão, a jogadora violou o artigo 142.º, n.º 2 do Regulamento Disciplinar da FPF, que proíbe atletas de realizarem apostas em jogos oficiais, mesmo em competições em que não participem.

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF defende que a arguida agiu de forma «consciente e voluntária», ignorando os deveres de integridade e ética desportiva.

Mariana Marques confessou os factos, manifestando arrependimento e pedindo desculpas à comunidade desportiva.