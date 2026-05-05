Jogadora de futsal multada por 33 apostas em jogos oficiais
Mariana Marques, do Santa Luzia, terá de pagar cerca de 1200 euros
Mariana Marques, do Santa Luzia, terá de pagar cerca de 1200 euros
Mariana Marques, jogadora de futsal do Santa Luzia, foi multada em 1224 euros por ter realizado, pelo menos, 33 apostas em jogo oficias durante a presente época.
A ala de 23 anos, que atua no principal escalão do futsal feminino, foi alvo de processo na sequência de uma denuncia anónima. A investigação confirmou que a jogadora fez, pelo menos, 33 apostas entre julho de 2025 e março de 2026.
De acordo com o documento de 30 de abril de 2026, Mariana apostou em eventos de várias competições em que não participava, incluindo jogos da Liga, da Taça da Liga e até da seleção nacional. O acórdão detalha que as apostas foram realizadas em jogos de Famalicão, Sp. Braga, FC Porto, Sporting e Benfica, entre outros.
Segundo a decisão, a jogadora violou o artigo 142.º, n.º 2 do Regulamento Disciplinar da FPF, que proíbe atletas de realizarem apostas em jogos oficiais, mesmo em competições em que não participem.
O Conselho de Disciplina (CD) da FPF defende que a arguida agiu de forma «consciente e voluntária», ignorando os deveres de integridade e ética desportiva.
Mariana Marques confessou os factos, manifestando arrependimento e pedindo desculpas à comunidade desportiva.