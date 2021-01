Eleito o melhor treinador de seleções de futsal do mundo, Jorge Braz, o treinador de Portugal, assumiu que é um orgulho reconhecido.

«É um grande orgulho ser reconhecido, ainda para mais pela terceira consecutiva. Este prémio representa uma responsabilidade acrescida. Trata-se de um bom indicador par os títulos coletivos que queremos vencer no futuro. Neste momento, que muito me enche de orgulho, tenho de agradecer à equipa técnica, staff e, acima de tudo, a todos os jogadores internacionais e aos clubes portugueses que fazem um trabalho fantástico e proporcionaram este reconhecimento», afirmou o técnico, em declarações reproduzidas no site da Federação Portuguesa de Futebol.

«Neste momento, queria aproveitar também para dedicar este prémio aos profissionais de saúde, pois esses sim são os melhores do Mundo», acrescentou ainda, numa altura em que o país atravessa a pior fase da pandemia de covid-19.

Refira-se que além de Jorge Braz, também Catarina Pereira, do Benfica, foi eleita a melhor guarda-redes do mundo.