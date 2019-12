Depois de Ricardinho ter anunciado a saída do Inter Movistar no final da temporada, ficou a dúvida sobre por onde passará o futuro do internacional português. Agora o jornal L'Équipe garante que o internacional português vai assinar por três temporadas com o Acces Paris, líder do campeonato francês de futsal.

O jornal compara mesmo a saída de Ricardinho do Inter Movistar com a transferência de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus.

Ricardinho está em final de contrato com o emblema espanhol no final da temporada e revelou que não vai prolongar o vínculo, colocando assim um ponto final numa ligação que começou em 2013/14.

Considerado por seis vezes o melhor jogador do mundo de futsal, Ricardinho conquistou cinco vezes a Liga espanhola, venceu duas Ligas dos Campeões, três taças de Espanha, duas Supertaças e uma Taça do Rei.