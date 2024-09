Segundo informou a Federação Portuguesa de Futebol, a Seleção Nacional de futsal chegou, esta quarta-feira, a Tashkent, a capital do Uzbequistão, onde será realizado o Mundial da modalidade, entre os dias 14 de setembro e 6 de outubro.

A comitiva liderada por Jorge Braz chegou ao Uzbequistão pelas 08h locais (04h da madrugada em Portugal Continental), após uma longa viagem que durou quase 12 horas, com escala em Istambul (Turquia) pelo meio. Na fotografia partilhada pela entidade, todos a comitiva está a usar um chapéu tradicional do país, com vísivel boa disposição.

A 'Equipa das Quinas' inicia a sua participação no Mundial a 16 de setembro, com o Panamá, pelas 13h30 de Portugal Continental. Segue-se o jogo com Tajiquistão, três dias depois (19 de setembro), às 16h e, por fim, há jogo contra Marrocos, a 22 de setembro, pelas 13h30.

Os três jogos da fase de grupos disputam-se na Humo Arena, em Tashkent. Portugal entra nesta competição como campeão em título da modalidade, depois de vencer a última edição realizada em 2021, na Lituânia. É também bicampeã europeia (2018 e 2022).