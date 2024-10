O Brasil venceu a Ucrânia, por 3-2, nas meias-finais do Mundial de futsal, a decorrer no Uzbequistão, e qualificou-se para a final, na qual terá como adversário a Argentina ou a França.

A seleção ucraniana foi a primeira a marcar, aos 18 minutos, vantagem que manteve até ao intervalo. No entanto, o Brasil deu a volta no segundo tempo, com com golos no primeiro e no segundo minuto.

A Ucrânia ainda teve capacidade para chegar ao empate, por Korsun, aos 29 minutos, mas uma sexta falta acabou por ser fatal: Dyego cobrou com sucesso, bisou na partida e garantiu o apuramento para a final.

O Brasil vai ter de esperar pelo desfecho da outra meia-final, entre a Argentina e a França, para conhecer o seu adversário da final, marcada para domingo, na Humo Arena, em Tashkent, a partir das 20 horas.