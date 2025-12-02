Mundial futsal: Brasil vence Japão e discute lugar na final com a Espanha
Brasileiras golearam as nipónicas por 6-1, nos quartos de final, com Emilly a assinar um hat-trick
O Brasil qualificou-se para as meias-finais do Mundial feminino de futsal ao golear o Japão, por 6-1, nos quartos de final da prova, que decorre nas Filipinas. Na próxima ronda, a Canarinha vai discutir um lugar na final com a Espanha, que na segunda-feira venceu Marrocos também por 6-1.
A seleção brasileira chegou ao intervalo a vencer por 5-0, graças aos golos marcados por Emilly, que bisou, Ana Luiza, Débora Vanin e Luana Rodrigues. A quatro minutos do fim, o Japão reduziu num autogolo de Júlia, mas Emilly ainda haveria de completar o hat-trick, ao minuto 39, selando o resultado.
Nas meias-finais da competição, o Brasil, atual campeão sul-americano, vai defrontar a Espanha, campeã europeia em título, num jogo agendado para a próxima sexta-feira (12h30, hora portuguesa).
Na restante semifinal vão estar frente a frente as seleções de Portugal e da Argentina, a partir das 10h00 da próxima sexta-feira.
Para domingo está agendado o jogo de atribuição do terceiro e do quarto lugar (9h00), bem como a final do Mundial feminino de futsal (11h30).