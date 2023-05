Nuno Dias, treinador do Sporting, em declarações no fim da derrota na final da Liga dos Campeões de Futsal, no desempate por penáltis:

«Vi um jogo equilibrado, intenso e emotivo. Parece-me que, nos primeiros 10 minutos, o Palma foi melhor que o Sporting, mas a segunda parte foi de uma grande superioridade nossa. O Palma criou algum perigo em contra-ataques e bolas longas, mas conseguimos criar pressão, limitar o Palma e ir criando oportunidades. Acabámos por passar para a frente do marcador, mas infelizmente o golo não contou.

[Sobre o golo anulado] O lance é decisivo, faltavam quatro minutos e passávamos para a frente. Se aquele lance é penalizado com falta, então todos os nossos jogos terminavam com 30 faltas por jogo. Os árbitros deixam que o Zicky, o Neves ou o Sokolov sejam agarrados e não há faltas, e ali houve. Parece-me estranho. Na minha análise, não devia ter sido anulado.

Mesmo num ambiente adverso e que foi empolgando o Palma para o jogo, a nós não nos prejudicou. Favoreceu o Palma, é um ambiente fervoroso, que eleva prestações e ajuda, mas os meus jogadores estão de parabéns. Não se intimidaram com nada e foram mantendo alguma serenidade mesmo com as coisas a acontecerem. Fomos tendo a cabeça no lugar.»