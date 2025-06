Declarações de Nuno Dias, treinador do Sporting, após a derrota no dérbi com o Benfica (4-4 após prolongamento, 3-5 no desempate por penáltis), no primeiro jogo da final do play-off do campeonato de futsal, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa:

«Para se ser campeão, tem de se ganhar três jogos. O Benfica hoje deu um passo importante, está 1-0, e continuam-nos a faltar três vitórias. Tudo iremos fazer, corrigindo algumas coisas que hoje não correram tão bem. O equilíbrio é a nota dominante do jogo. Temos de recuperar, analisar onde podemos recuperar e, na quinta-feira, fazer tudo ao nosso alcance para ir ganhar à Luz.

Muitas são as situações de ‘um contra um’ em que fomos batidos. Todos os golos do Benfica tiveram muito a ver com esse tipo de lances. Na maior parte das vezes, conseguimos estar bem e anular, mas as coisas que temos de melhorar são mesmo no duelo, nos confrontos individuais e nas situações de ‘um contra um’, para na quinta-feira conseguirmos um resultado melhor do que hoje.

Mesmo em quatro momentos negativos, conseguimos recuperar e estivemos por cima. Se o Sporting tivesse passado para a frente, as coisas podiam ter sido diferentes. Faltou-nos ter a oportunidade de, pelo menos uma vez, termos passado para a frente e gerir o jogo. Por outro lado, pode levar os jogadores a achar que, mesmo errando, há sempre oportunidade de igualar, o que para mim não é bom. Prefiro que os jogadores não deem essa possibilidade e não relaxem”.