O treinador de futsal do Sporting, Nuno Dias, admite que a equipa leonina tem de estar «nos limites» para encarar a final four e revalidar o título da Liga dos Campeões.

«Espero as dificuldades normais de quatro equipas que conseguiram ser as finalistas da competição mais importante do mundo de clubes e nós tivemos a competência de marcar presença», disse o técnico dos verde e brancos à Lusa.

O Sporting, que conquistou o troféu em duas das três últimas edições (2019 e 2021), mede forças na meia-final com os franceses do ACCS Asnières Villeneuve, equipa do português Ricardinho que foi repescada devido à exclusão dos russos do Tyumen.

Nuno Dias assinalou que a formação gaulesa está «altamente motivada» por chegar pela primeira vez a esta fase da Liga dos Campeões lembrou que conta com «internacionais franceses de qualidade».

«Já os defrontámos na ‘main-round’ e tivemos muitas dificuldades para vencer, num jogo em que vencemos por 4-3 e estivemos por duas vezes a perder», vincou.

«A pressão somos nós que colocamos a nossos próprios, no nosso desempenho e no que fazemos. Acreditamos que o adversário, sendo um ‘outsider’, jogue mais desinibido e com a motivação extra de jogarem contra o campeão europeu, mas o mais importante é o que podemos fazer e a forma séria como vamos abordar o jogo», explicou.

O técnico leonino rejeitou o favoritismo do Sporting e colocou Benfica e Barcelona, que se vão defrontar na outra meia-final, no mesmo patamar.

«As equipas que chegam a esta fase estão todas preparadas para vencer, talvez com a equipa francesa num patamar abaixo, mas Sporting, Benfica e Barcelona todas têm a mesma responsabilidade e as mesmas chances de vencer. A equipa francesa é que a tem, talvez, menos chances, mas o Sporting também já esteve nesse lugar e venceu», lembrou.

Quanto ao recente desaire com o Benfica no campeonato (3-2), Nuno Dias assumiu que existem sempre aspetos a retirar de todos os jogos.

«Parece que quando uma equipa perde existem só coisas más a retirar e quando ganha sempre boas, mas não é o caso. Já houve jogos em que vencemos o Benfica, e vencemos bem, e retirámos mais coisas más do que no último jogo», afirmou.

Esta final four conta, então, com a presença de duas equipas portuguesas, num sinal de que o futsal luso está no topo, segundo o técnico do Sporting.

«Sporting está no topo do mundo há muito tempo e Portugal também. Esta presença de duas equipas é apenas mais uma justificação para que olhem para o futsal português dessa forma. O Sporting e o futsal português são uma referência mundial há muito tempo, esta é uma prova que continuamos nesse patamar, não é algo novo», rematou.

Já o guarda-redes Guitta, disse que o objetivo é «atingir a final» e rejeitou o favoritismo dos leões.

«Tem grandes equipas na prova e é na quadra que se vai demonstrar quem é favorito. Esta competição é uma das que gostamos de ganhar e, depois de duas queremos, chegar à terceira. Queremos continuar a conquistar títulos, seja a nível europeu ou nacional», salientou.

O internacional português Erick Mendonça alertou para as dificuldades do adversário da meia-final.

«Esperamos um jogo difícil, como já é apanágio desta competição, a mais difícil e bonita que se pode jogar no futsal. É uma equipa que não está habituada a estes palcos e eu prefiro olhar para o copo meio cheio, pois vão entrar motivos, aguerridos, a jogar contra o campeão europeu e o foco não poderá estar se o Ricardo vai ou não jogar», defendeu.

Erick assumiu que o Sporting é «um dos principais candidatos a ganhar a competição» e considerou que Portugal «tem os melhores atletas do Mundo e é o país que melhor tem representado o panorama do futsal».

O Sporting defronta o ACCS Asnières Villeneuve na sexta-feira, pelas 16h00, na Arena de Riga, na Letónia.