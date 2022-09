A cumprir uma década como treinador do Sporting, Nuno Dias quer entrar na nova temporada com a conquista da Supertaça, diante do Benfica, até porque foram os títulos que permitiram uma longevidade inesperada em Alvalade.

«É estranho e algo que normalmente não acontece, porém tem acontecido por boas razoes. Os resultados é que ditam o que acontece na nossa vida, as continuidades. É obvio que, em 2012, quando entrei, a confiança era muito grande no que fazia, no entanto, os adversários têm o papel de nos dificultar o trabalho, fazer com que as coisas não corram bem. 10 anos é uma marca gira, histórica. Não estava a contar, mas atendendo ao que tem sido o percurso, a continuidade é algo normal», refere o técnico leonino na antevisão do jogo deste domingo, em Matosinhos, citado pela agência Lusa.

«A equipa está bem, focada, ciente das dificuldades, mas confiante e preparada para as dificuldades que o Benfica nos vai criar», acrescenta Nuno Dias, treinador do Sporting.

O técnico leonino considera que o Benfica «teve um excelente critério na escolha dos atletas recrutados». «Investiu para isso, mas investiu bem. Da nossa parte é esperar que, pelo menos para já, não tenham o rendimento que sabemos que vão ter, pois são bons», refere.