Era considerado o jogo do título... que acabou por não acontecer. O Valejas recebia o Benfica B, esta quarta-feira (19h), para a oitava jornada do apuramento de campeão da II Divisão Distrital de Lisboa.

O pavilhão estava cheio. O jogo preparava-se para ser uma autêntica festa da modalidade. A equipa da casa até tinha «contratado» uma equipa com tambores para animar a bancada. Não se privaram de atuar e, já depois de o jogo ser cancelado, tocaram um pouco fora do pavilhão.

As águias ocupavam o primeiro lugar com 14 pontos - os mesmos que a formação de Queluz, segunda, que tem um jogo a mais. A faltar apenas três jornadas (e com um empate entre as duas equipas na primeira volta) este jogo era, portanto, decisivo.

As equipas aquecerem normalmente, mas, na hora de jogar... nada. Faltava um gestor de segurança - mesmo que estivessem presentes três seguranças no pavilhão. Porém, as regras exigem que haja um gestor de segurança. Esse gestor, que por si só faz parte da direção do Valejas, está suspenso. Não podia então estar presente.

O início do jogo foi então adiado. O statff da equipa da casa deslocou-se à esquadra mais próxima para tentar arranjar uma solução. No entanto, neste caso, o jogo só poderia atrasar no máximo 15 minutos.

Esse tempo passou e o Benfica optou por abandonar a quadra. O jogo ficou, assim, decidido na secretaria. Os três pontos vão o Benfica B, que somará então 17 pontos - isolando-se na luta pelo título e consequente subida para a I Divisão Distrital de Lisboa.