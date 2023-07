Ricardinho despediu-se este domingo do Pendekar United, clube de futsal da Indonésia que representou ao longo do último ano.

Um dia depois de ter marcado um golaço pelo Pendekar, o português de 37 anos finda o percurso no seu sexto clube como sénior, depois de Benfica, CSKA Moscovo (Rússia), Nagoya Oceans (Japão), Inter Movistar (Espanha) e ACCS (França).

«Chegou ao fim mais uma etapa na minha carreira desportiva. Despeço-me assim de um clube, uma família e um país que me recebeu de braços abertos e ambos crescemos juntos. Não conseguimos cumprir todos os objetivos, mas tenho a certeza de que, no futuro, veremos resultados desta passagem. Agradecer ao Pendekar United por todo o apoio sempre, agradecer ao nosso presidente por abrir a porta do seu clube, casa e coração, a mim e à minha família e agradecer a todos os jogadores e staff. Foi, sem dúvida, incrível esta aventura», pode ler-se, na mensagem de Ricardinho.

Segundo a imprensa espanhola, Ricardinho pode ter como próximo destino o Riga, da Letónia.