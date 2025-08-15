Eleito melhor jogador do mundo em seis ocasiões, Ricardinho despediu-se do futsal, esta sexta-feira, numa cerimónia que teve como palco a Cidade do Futebol.

«Não tenho muito o dom da palavra, gosto falar das cosias com o coração», começou por dizer o jogador que ficou para história conhecido como o «Mágico», num discurso emotivo.

«Colocar um ponto final na carreira é a decisão mais difícil que estou a tomar enquanto atleta. A partir de hoje passo a ser um Legend. Estou orgulhoso por ser uma referência de onde vim, porque tinha tudo para dar errado. Tive a sorte de ter pessoas que acreditaram em mim e me deram conselhos. Consegui ser essa referência e chegar acima dos meus sonhos. Orgulhoso de ser português e de me despedir na minha casa», acrescentou.

À distância, o selecionador nacional, Jorge Braz comentou: «Não é um dia triste. Sei bem o quanto te custou deixar de jogar pela Seleção, imagino o que te custa agora. Vais ser coroado como o melhor de sempre, não tenho dúvidas. Deste muito ao futsal e ao desporto português».

Já Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, lembrou o «eterno Mágico, que ninguém irá esquecer». «Foi sem sombra de dúvidas o melhor jogador de todos os tempos, atrevo-me a dizer», salientou o dirigente, que acrescentou: «Ricardinho é património lusitano, uma bandeira da modalidade e do país».

Eleito por um recorde de seis vezes o melhor jogador de futsal do mundo, em 2010 e entre 2014 e 2018, pelo portal especializado Futsal Planet, Ricardinho começou no Miramar FC, notabilizou-se no Benfica e passou ainda por Nagoya Oceans (Japão), CSKA Moscovo (Rússia), Inter Movistar (Espanha), ACCS (Paris), Pendekar United (Indonésia), Riga FC (Letónia) e Ecocity Genzano (Itália), o último clube da carreira.

Arrebatou o Mundial2021 e o Europeu2018 ao serviço da Seleção portuguesa, que representou por 188 vezes, e levantou três Ligas dos Campeões, cinco campeonatos portugueses, quatro Taças de Portugal, cinco Supertaças, seis Ligas espanholas, uma Liga francesa, três Ligas japonesas, uma Liga letã, entre muitos outros títulos.