O seis vezes eleito melhor futsalista do mundo, Ricardinho, mostra-se «realmente preocupado» com o estado da modalidade.

Numa publicação no X, o internacional português, que terminou a carreira no ano passado, utilizou um jogo da Taça do Rei espanhola para deixar alguns reparos.

«Aos 3 minutos de jogo, os 4 guarda-redes já tinham jogado. Agora jogar com o guarda-redes deixou de ser uma arma e passou a ser algo NORMAL (odeio), não consigo entender. Depois vocês perguntam porque não há criatividade nos jovens jogadores, porque não há 1x1. Eu respondo: porque agora não tens de pensar em como criar superioridades no 1x1, jogas com o guarda-redes, ele sobe e estás em superioridade. Até as saídas de pressão já não são trabalhadas sem eles (guarda-redes), bola neles e joga lá no fundo na diagonal e ganha uma bola parada perto da baliza do adversário», criticou o Mágico.

Ricardinho sente que «o futsal não está bonito, não está a ser jogado», e deixa um aviso: «Já andamos a perder jogadores para a Kings League e ninguém pensa numa solução. Não me perguntem de quem é a culpa, porque eu sei, mas não vou dizer.»