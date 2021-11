«Hoje vai ser um dos dias mais duros da minha carreira desportiva , mas também de maior orgulho!»

Foi esta a mensagem deixada por Ricardinho, capitão da seleção portuguesa de futsal, nas redes sociais, nesta terça-feira.

Uma publicação acompanhada por uma imagem com a camisola da equipa das quinas, e também com uma bandeira portuguesa incluída no texto.

Ricardinho juntou recentemente o título mundial ao título europeu que já tinha conquistado com a camisola de Portugal.

O esquerdino assumiu que o processo que conduziu ao título mundial foi muito difícil a nível mental, já que teve de ultrapassar uma lesão grave.

Relativamente ao futuro na equipa das quinas, Ricardinho disse então que ia tomar uma decisão nas semanas seguintes, e depois marcar uma conferência de imprensa.

Com 36 anos, Ricardinho joga no ACCS, relegado na "secretaria" à segunda divisão francesa.