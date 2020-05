O português Ricardinho é uma das estrelas que vai participar num evento de poker online com fins solidários, que vai decorrer no próximo sábado a partir das 19 horas. Os fundos recolhidos reverterão para ajudar varias instituições de solidariedade durante a atual pandemia.

Para além de Ricardinho, está confirmada a presença de figuras como Edward Norton, Brian Koppelman, Amy Schumer, Bryan Cranston, Don Cheadle, Michael Cera, Jon Hamm, Jeff Garlin, David Schwimmer, Eric Bogosian, Jason Alexander, Brad Garrett, Michael Ian Black, Kevin Pollak, Tony Yazbeck e Max Kruse.

As celebridades com melhores resultados vão – em conjunto com a PokerStars - doar um valor de um milhão de dólares a uma instituição de solidariedade social à sua escolha, sendo que 500 mil euros estão já garantidos pelas inscrições e pelos donativos e serão entregues à Care International.