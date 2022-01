O internacional português Pauleta considerou esta sexta-feira que a seleção lusa de futsal vai ser a equipa a abater no Europeu 2022, depois dos títulos europeu e mundial na modalidade, em 2018 e 2021, respetivamente.

«Toda a gente quer ganhar aos melhores e nós atualmente somos os melhores, somos os campeões e toda a gente vai querer deitar-nos abaixo», afirmou o jogador do Sporting, em declarações aos canais da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«Ninguém joga sozinho e vamos ter pelo caminho, desde a fase de grupos, equipas complicadas e aguerridas. Nós vamos tentar fazer o nosso trabalho e lutar pela vitória em todos os jogos», disse Pauleta, já no centro de estágios de Rio Maior, onde a seleção comandada por Jorge Braz se concentrou esta sexta-feira, após dois dias trabalho no pavilhão do Leões de Porto Salvo, em Oeiras.

O ala de 27 anos entende que Portugal é «um dos candidatos» à conquista do título, mas não é favorito, numa prova na qual vai «encontrar dificuldades».

O Europeu 2022 de futsal disputa-se em Amesterdão e Groningen, nos Países Baixos, de 19 de janeiro a 6 de fevereiro, com 16 seleções divididas em quatro grupos. Os dois primeiros classificados de cada grupo qualificam-se para os quartos de final.

Portugal, que venceu a última edição da prova, em 2018, na Eslovénia, está no grupo A, juntamente com os anfitriões, a Sérvia e a Ucrânia. Joga a 19 de janeiro ante a Sérvia, com os Países Baixos dia 23 e contra a Ucrânia dia 28.

Até à partida para o Europeu, a seleção nacional vai realizar dois jogos de preparação em Rio Maior, ambos diante da Macedónia do Norte, nos dias 13 e 14 de janeiro.