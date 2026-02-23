Os 124 adeptos de Benfica e Sporting, detidos depois dos confrontos antes do dérbi de futsal, vão aguardar em liberdade a conclusão da investigação. Esta noticia surge no dia em que Benfica e Sporting voltam a encontrar-se, desta vez no pavilhão da Luz, para os «quartos» da Liga dos Campeões de futsal.

Os intervertes foram ouvidos e dispensados na sexta-feira. Fonte policial garantiu que a investigação continua no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP). A medida de coação, aplicada pelo tribunal na sexta-feira, foi a de termo de identidade e residência (TIR).

Dos 124 detidos, 63 são do Benfica e 61 do Sporting. Os incidentes ocorreram antes do empate (2-2) para a 16.ª jornada da Liga. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um inquérito para apurar responsabilidades e pediu uma reunião urgente com o Governo.

Esta segunda-feira, às 20 horas, os rivais voltam a encontrar-se. No pavilhão da luz, águias e leões jogam a 1.ª mão dos «quartos» da Liga dos Campeões.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) garantiu que vai reforçar o policiamento para o encontro. A força policial será, assim, reforçada com intensificação da pesquisa de informações. Haverá também reforços para meios do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) e da Unidade Especial de Polícia (UEP).

Serão destacados «spotters» da Unidade Metropolitana de Informações Desportivas, Equipas de Intervenção Rápida, Equipas de Prevenção e Reação Imediata e Equipas de Trânsito. Estarão também presentes o Corpo de Intervenção e o Grupo Operacional Cinotécnico.

«Teremos apoio de drones em algumas operações de maior dimensão. As operações de segurança serão reforçadas para efeitos de dissuasão e também para garantir uma reação mais musculada em caso de necessidade», apontou a PSP.