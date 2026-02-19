Os violentos confrontos à margem do dérbi de futsal entre Sporting e Benfica, na noite desta quinta-feira, resultaram, até ao momento, em 124 detidos, apurou a CNN Portugal.

A rixa entre adeptos do Sporting e Benfica junto ao Pavilhão João Rocha (local do jogo) e também perto do Estádio José Alvalade, motivou intervenção policial em Lisboa, antes do encontro.

Tal como já tinha apurado a CNN Portugal e noticiado o Maisfutebol, há feridos registados (ainda com número total por apurar).

Nesta altura, além das detenções, as autoridades estão a desenvolver diligências relacionadas com os acontecimentos desta noite. Além da violência física, houve pirotecnia utilizada de forma significativa.

O jogo da 16.ª jornada da liga de futsal terminou com empate a dois golos. Allan Guilherme fez os golos dos leões e Pany Varela os das águias, que lideram o campeonato, com 46 pontos, mais seis do que o Sporting, que tem 40.