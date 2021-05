A equipa de futsal do Sporting, que conquistou a Liga dos Campeões frente ao Barcelona (4-3), vai ser recebida esta terça-feira na Câmara Municipal de Lisboa.

«A CML recebe nos Paços do Concelho, amanhã pelas 17 horas, a equipa do Sporting que acabou de conquistar a Liga dos Campeões Europeus de Futsal», anunciou o presidente da autarquia, Fernando Medina, através do Twitter.



Por sua vez, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, felicitou os leões pela conquista, considerando que estes conseguiram uma «reviravolta épica» ante os espanhóis, vencedores da prova no ano anterior.

«Que grande momento, mais um, que esta fantástica equipa de futsal do Sporting Clube de Portugal nos proporcionou. Que reviravolta épica», escreveu o governante também via Twitter.



Já o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, congratulou o conjunto de Nuno Dias pela «brilhante» conquista, lembrando que o triunfo prestigia «todo o futsal português».

«A vossa vitória, após uma justa vitória por 4-3 frente ao FC Barcelona, prestigia não apenas o clube, jogadores, equipa técnica, ‘staff’ e estrutura, mas também todo o futsal nacional e o desporto português», referiu numa mensagem publicada no site oficial da FPF.

O líder da federação deixou também palavras de agradecimento ao presidente do Sporting, Frederico Varandas.

«Gostaria igualmente de depositar no presidente do Sporting, Frederico Varandas, o meu sincero agradecimento pela forma como o clube tem, de uma forma corajosa e coerente, apostado no futsal e como essa aposta tem sido instrumental para o prestígio do próprio país”», destacou.



Por último, o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, disse que a «notável» a vitória do Sporting «engrandece e dignifica» todo o desporto nacional.

«Esta é uma vitória que engrandece e dignifica todo o desporto português», referiu, lembrando o «incrível registo» na prova, com dois títulos conquistados e mais três presenças em finais.