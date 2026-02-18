Sporting-Cerva e Torreense-Benfica: os jogos dos “oitavos” da Taça de futsal
Há três duelos entre equipas da Liga e está garantido um clube da 2.ª Divisão nos quartos de final
O Sporting recebe o Amigos de Cerva, da 2.ª Divisão Nacional, enquanto o Benfica vai visitar o Torreense, num dos duelos entre equipas da Liga nos oitavos de final da Taça de Portugal masculina de futsal, ditou o sorteio realizado na tarde desta quarta-feira.
Os oitavos de final vão ter ainda mais dois jogos entre clubes do principal campeonato, o Leões de Porto Salvo-SC Braga e o Rio Ave-Ferreira do Zêzere.
Os 16 clubes em ação vão disputar um lugar na Final Eight e, nesta, é já certo que vai estar um clube da 2.ª Divisão, dado o duelo entre Nun’Álvares e Belenenses, o único entre equipas do escalão secundário do futsal nacional.
Os jogos dos oitavos de final disputam-se a 4 e 5 de abril. A Final Eight, que se jogará em Gondomar, está agendada entre os dias 22 e 26 de abril.
O Sporting é o recordista de títulos na prova, com dez, sendo o atual detentor. O Benfica tem oito conquistas, a Fundação Jorge Antunes duas e, com uma Taça, há sete clubes: Miramar FC, Instituto D. João V, Correio da Manhã, SL Olivais, Belenenses, AD Fundão e SC Braga.
Todos os jogos:
Leões de Porto Salvo (L) - SC Braga (L)
Arsenal Maia (2D) - FC Famalicão (L)
Sporting CP (L) - Amigos de Cerva (2D)
Rio Ave FC (L) - SC Ferreira do Zêzere (L)
Nun'Álvares (2D) - Os Belenenses (2D)
AD Fundão (L) - Viseu 2001 (2D)
Ladoeiro (2D) - Portimonense (2D)
SCU Torreense (L) - SL Benfica (L)
Nota: Liga (L), 2.ª Divisão (2D).