O Sporting recebe o Amigos de Cerva, da 2.ª Divisão Nacional, enquanto o Benfica vai visitar o Torreense, num dos duelos entre equipas da Liga nos oitavos de final da Taça de Portugal masculina de futsal, ditou o sorteio realizado na tarde desta quarta-feira.

Os oitavos de final vão ter ainda mais dois jogos entre clubes do principal campeonato, o Leões de Porto Salvo-SC Braga e o Rio Ave-Ferreira do Zêzere.

Os 16 clubes em ação vão disputar um lugar na Final Eight e, nesta, é já certo que vai estar um clube da 2.ª Divisão, dado o duelo entre Nun’Álvares e Belenenses, o único entre equipas do escalão secundário do futsal nacional.

Os jogos dos oitavos de final disputam-se a 4 e 5 de abril. A Final Eight, que se jogará em Gondomar, está agendada entre os dias 22 e 26 de abril.

O Sporting é o recordista de títulos na prova, com dez, sendo o atual detentor. O Benfica tem oito conquistas, a Fundação Jorge Antunes duas e, com uma Taça, há sete clubes: Miramar FC, Instituto D. João V, Correio da Manhã, SL Olivais, Belenenses, AD Fundão e SC Braga.

Todos os jogos:

Leões de Porto Salvo (L) - SC Braga (L)

Arsenal Maia (2D) - FC Famalicão (L)

Sporting CP (L) - Amigos de Cerva (2D)

Rio Ave FC (L) - SC Ferreira do Zêzere (L)

Nun'Álvares (2D) - Os Belenenses (2D)

AD Fundão (L) - Viseu 2001 (2D)

Ladoeiro (2D) - Portimonense (2D)

SCU Torreense (L) - SL Benfica (L)