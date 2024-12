Fábio Cecílio, do Sporting de Braga, e Diogo Santos, do Sporting, apontaram a eficácia como fator decisivo para a final da Supertaça de futsal, marcada para sábado na Póvoa de Varzim.

«A concentração e a capacidade de gerir os momentos do jogo são cruciais. É importante entrar com intensidade, mas também saber ser paciente e manter o equilíbrio emocional, mesmo nos momentos mais complicados. Além disso, detalhes como bolas paradas e a eficácia nas oportunidades criadas podem fazer toda a diferença», afirmou Fábio Cecílio, jogador do Sp. Braga, citado no programa oficial da competição.

O internacional português, de 31 anos, garantiu que a equipa minhota, finalista vencida em 2007 e 2013 e atual vencedora da Taça de Portugal, está motivada e preparada para o desafio.

«Trabalhámos intensamente para chegar a este momento na melhor forma possível e estamos confiantes na nossa capacidade de disputar o título. Temos vindo a crescer como grupo, a consolidar as nossas ideias de jogo e a melhorar em vários aspetos, mesmo sabendo que ainda há coisas a afinar», acrescentou.

Sobre o adversário, Fábio Cecílio destacou a qualidade do Sporting. «É uma equipa muito bem organizada, com jogadores experientes e consistentes. Sabemos que será difícil, mas também temos as nossas armas e estamos focados em impor o nosso jogo.»

Já Diogo Santos, ala do Sporting, retribuiu os elogios, destacando o Sp. Braga como uma «equipa aguerrida e de qualidade».

«Já os defrontámos duas vezes esta época, mas isso não conta agora. Este é um jogo decisivo e temos de estar focados», sublinhou o jovem de 22 anos.

O jogador leonino, que integra o clube que já venceu por 11 vezes a Supertaça, mostrou confiança no trabalho da equipa.

«Estes primeiros meses tiveram altos e baixos, mas acreditamos no nosso valor. Em jogos como este, o segredo é a eficácia. Não basta jogar bem, o que importa é vencer», concluiu.

A final da Supertaça está agendada para sábado, às 20h00, no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim. O Benfica é atualmente o detentor do troféu.