O Sporting, detentor da Taça de Portugal masculina de futsal, recebe o Eléctrico, na quarta eliminatória da prova, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira.

Já o Benfica, finalista vencido, recebe o CS São João, da II Divisão Nacional, numa eliminatória em que entram em ação as 12 equipas da Liga, que se juntam aos 20 apurados da terceira eliminatória.

Além do Sporting-Eléctrirco, há mais dois jogos entre equipas da Liga: Quinta dos Lombos-Torreense e Ferreira do Zêzere-Caxinas.

Eis os jogos da quarta eliminatória:

1. Quinta dos Lombos (LP) x SCU Torreense (LP)

2. Nun'Álvares (II Div.) x Saavedra Guedes (III Div.)

3. CR Leões Porto Salvo (LP) x Dínamo Sanjoanense (II Div.)

4. Arsenal Maia (II Div.) x Valpaços (II Div.)

5. Ferreira do Zêzere (LP) x Caxinas Poça Barca (LP)

6. Famalicão (LP) x Vencedor do jogo Mação-Marítimo

7. AMSAC (II Div) x Amigos de Cerva (II Div)

8. Nogueiró e Tenões (II Div.) x Viseu 2001 (II Div.)

9. SL Benfica (LP) x CS São João (II Div.)

10. Macedense (III Div.) x Rio Ave (LP)

11. Bairro Boa Esperança (II Div.) x SC Braga (LP)

12. Casa do Povo Livramento x AD Fundão (LP)

13. Ladoeiro (II Div.) x Retaxo (III Div.)

14. Os Belenenses (II Div.) x Boavista (II Div.)

15. Lordelo (III Div.) x Portimonense (II Div.)

16. Sporting CP (LP) x Elétrico (LP)