Sporting e Benfica em casa: os jogos da Taça de Portugal de futsal
As 12 equipas da Liga entram em ação na quarta eliminatória
O Sporting, detentor da Taça de Portugal masculina de futsal, recebe o Eléctrico, na quarta eliminatória da prova, ditou o sorteio realizado esta quarta-feira.
Já o Benfica, finalista vencido, recebe o CS São João, da II Divisão Nacional, numa eliminatória em que entram em ação as 12 equipas da Liga, que se juntam aos 20 apurados da terceira eliminatória.
Além do Sporting-Eléctrirco, há mais dois jogos entre equipas da Liga: Quinta dos Lombos-Torreense e Ferreira do Zêzere-Caxinas.
Eis os jogos da quarta eliminatória:
1. Quinta dos Lombos (LP) x SCU Torreense (LP)
2. Nun'Álvares (II Div.) x Saavedra Guedes (III Div.)
3. CR Leões Porto Salvo (LP) x Dínamo Sanjoanense (II Div.)
4. Arsenal Maia (II Div.) x Valpaços (II Div.)
5. Ferreira do Zêzere (LP) x Caxinas Poça Barca (LP)
6. Famalicão (LP) x Vencedor do jogo Mação-Marítimo
7. AMSAC (II Div) x Amigos de Cerva (II Div)
8. Nogueiró e Tenões (II Div.) x Viseu 2001 (II Div.)
9. SL Benfica (LP) x CS São João (II Div.)
10. Macedense (III Div.) x Rio Ave (LP)
11. Bairro Boa Esperança (II Div.) x SC Braga (LP)
12. Casa do Povo Livramento x AD Fundão (LP)
13. Ladoeiro (II Div.) x Retaxo (III Div.)
14. Os Belenenses (II Div.) x Boavista (II Div.)
15. Lordelo (III Div.) x Portimonense (II Div.)
16. Sporting CP (LP) x Elétrico (LP)