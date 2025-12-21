Sporting e Benfica já conhecem adversários na Taça da Liga de futsal
Final da primeira fase da II Divisão Nacional definiu emparelhamento completo
Está definido o quadro completo de jogos da primeira eliminatória, depois do final da primeira fase da II Divisão Nacional, no sábado: o Sporting (detentor da prova) vai visitar o Valpaços e o Benfica visita o Barbarense.
A primeira fase da competição junta 16 clubes: os 12 da Liga, de acordo com a sua classificação ao final da primeira volta, mais os dois melhores classificados de cada uma das duas séries da II Divisão Nacional ao fim da primeira fase.
De recordar que o Benfica, ao final da primeira volta da Liga (11 jornadas) era o líder, seguido do Sporting, algo que ainda se verifica ao fim de 14 jornadas. As águias visitam o segundo classificado da série B da II Divisão e os leões o segundo classificado da série A da II Divisão.
O Leões de Porto Salvo, terceiro da Liga, visita o Portimonense, vencedor da série B da II Divisão. O Rio Ave visita o Arsenal Maia, que ficou em primeiro da série A da II Divisão.
Confira todos os jogos:
SC Barbarense x SL Benfica
Valpaços Futsal x Sporting CP
Portimonense x Leões Porto Salvo
Arsenal Maia x Rio Ave
Ferreira do Zêzere x ADCR Caxinas
SC Braga x Eléctrico
FC Famalicão x AD Fundão
Quinta dos Lombos x Torreense