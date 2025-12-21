Está definido o quadro completo de jogos da primeira eliminatória, depois do final da primeira fase da II Divisão Nacional, no sábado: o Sporting (detentor da prova) vai visitar o Valpaços e o Benfica visita o Barbarense.

A primeira fase da competição junta 16 clubes: os 12 da Liga, de acordo com a sua classificação ao final da primeira volta, mais os dois melhores classificados de cada uma das duas séries da II Divisão Nacional ao fim da primeira fase.

De recordar que o Benfica, ao final da primeira volta da Liga (11 jornadas) era o líder, seguido do Sporting, algo que ainda se verifica ao fim de 14 jornadas. As águias visitam o segundo classificado da série B da II Divisão e os leões o segundo classificado da série A da II Divisão.

O Leões de Porto Salvo, terceiro da Liga, visita o Portimonense, vencedor da série B da II Divisão. O Rio Ave visita o Arsenal Maia, que ficou em primeiro da série A da II Divisão.

Confira todos os jogos:

SC Barbarense x SL Benfica

Valpaços Futsal x Sporting CP

Portimonense x Leões Porto Salvo

Arsenal Maia x Rio Ave

Ferreira do Zêzere x ADCR Caxinas

SC Braga x Eléctrico

FC Famalicão x AD Fundão

Quinta dos Lombos x Torreense