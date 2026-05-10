O Sporting é campeão europeu de futsal!

Numa final em que foi superior, mas também teve de saber sofrer, a equipa treinada por Nuno Dias venceu o Palma por 2-0 e destronou o até então tricampeão europeu em título!

Depois de 2019 ante o Kairat e de 2021 ante o Barcelona, os leões conseguem o terceiro título europeu na oitava final da história do clube. Para a história do resultado fica um golo de Diogo Santos (que foi expulso) e um autogolo de Alisson, mal o Palma tinha colocado o cinco para quatro nos minutos finais.

No reencontro com o carrasco da final de 2023, o Sporting foi competente e roçou mesmo a perfeição, como Nuno Dias tinha dito que era necessário. Criou mais e melhor e deixou o tricampeão europeu a zeros. Para se ter uma ideia, foi apenas a terceira vez na história que uma equipa não marcou qualquer golo numa final da prova. Uma prova de resiliência defensiva. Curiosamente, as duas vezes anteriores em que isso tinha acontecido foram finais perdidas pelos leões (7-0 ante o Inter Movistar em 2017 e 4-0 ante o Barcelona em 2022).

A primeira parte foi de superioridade dos leões, que só não conseguiram um resultado mais dilatado ao intervalo muito por culpa de Dennis Cavalcanti. O guarda-redes do Palma fez mais de uma dezena de defesas de alto nível para impedir a fuga dos leões no marcador.

Cavalcanti foi, provavelmente, a figura do jogo. Defendeu quase tudo. Mas não defendeu tudo. Decorridos três minutos e 20 segundos de jogo e já após uma boa entrada na final, o Sporting adiantou-se no marcador por Diogo Santos. Na ponta direita, o português recebeu um passe do guarda-redes Bernardo Paçó – muito interventivo nas ações ofensivas da equipa – e Cavalcanti viu a bola escapar-lhe entre as pernas.

Foi a única bola que o guarda-redes dos espanhóis viu escapar (sim, porque no 2-0 não estava em campo) numa tarde em que fez defesas para todos os gostos… para desgosto do Sporting, que fez por ter outra vantagem até ao intervalo. Felipe Valério, Zicky, Pauleta… não faltaram as ocasiões para o 2-0, negado de forma espetacular e eficaz pelo homem que, aos 18 minutos, mal teve reação a um remate de Felipe Valério que bateu com estrondo no poste.

Pouco depois, Diogo Santos, já amarelado após uma falta sobre Fabinho em que o Palma solicitou Suporte de Vídeo aos 11 minutos, chegou tarde a um lance com Ernesto, viu o segundo amarelo e foi expulso.

Um percalço num jogo em que o Sporting estava por cima e no qual o Palma, até então, pouco perigo claro tinha criado ao leão. Mas a equipa de Nuno Dias correspondeu a prova de resistência, manteve o 1-0 até ao intervalo e também nos oito segundos iniciais da segunda parte que teve de cumprir em inferioridade. O Palma quase marcou antes do descanso, mas o remate de Fabinho, desviado num adversário, levou a bola ao poste.

Na segunda parte, o Sporting, que já tinha sido superior ante o bicampeão espanhol Jimbee Cartagena nas meias-finais (mas só se apurou nos penáltis), voltou a estar melhor do que o atual tricampeão europeu (que nunca foi campeão de Espanha).

Mas o 2-0 teimava em não surgir. Wesley voltou a travar em Cavalcanti após uma grande jogada (24m) e Zicky desviou ao poste de calcanhar após jogada de Felipe Valério (26m). Dois exemplos de uma segunda parte que não teve tantas finalizações, mas na qual o Sporting cheirou várias vezes o golo.

Mas isto era uma final da Champions frente ao tricampeão europeu e a diferença mínima nunca podia ser garantia de êxito. Por isso, quando foi preciso, o Sporting soube sofrer, pressionar, defender e travar intenções alheias. Foi o que, na prática, Bernardo Paçó fez a um remate de Fabinho que levava selo de golo (34m).

A quatro minutos e meio do fim, o Palma apostou no cinco para quatro e o Sporting chegou ao 2-0 segundos depois. Fabinho tocou na ala direita para Alisson e Chishkala pressionou o adversário, tocando na bola, com esta a ressaltar no pé esquerdo de Alisson e a tomar a direção da própria baliza.

A partir daí, o Sporting teve outro controlo sobre o jogo e podia até ter chegado ao 3-0. Porém, o mais importante foi atingido e o Sporting iguala o Palma no pódio de títulos. Mais só o Inter Movistar (cinco) e o Barcelona (quatro).

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Jogo na Pesaro Futsal Arena, em Pesaro, Itália.

Assistência: 5816 adeptos.

Ao intervalo: 1-0.

SPORTING: Bernardo Paçó, Tomás Paçó, Diogo Santos, Wesley França, Merlim. SUPLENTES: Gonçalo Portugal, Zicky, João Matos, Pauleta, Felipe Valério, Chishkala, Bruno Pinto, Bruno Maior, Rocha. Treinador: Nuno Dias.

PALMA: Cavalcanti, Piqueras, Ernesto, Fabinho, Machado. SUPLENTES: Luan Muller, Carlos Barrón, David Peña, Lin, Charuto, Lucão, Deivão, Mateus Maia, Alisson. Treinador: Antonio Vadillo.

Disciplina – cartões amarelos: Machado (3m), Piqueras (6m) Fabinho (11m), Diogo Santos (11m e 19m), Felipe Valério (31m). Vermelho: Diogo Santos (19m).

Golos: Diogo Santos (4m), Alisson (36m p.b).