Nuno Dias, treinador da equipa de futsal do Sporting, vai receber o título de Professor Especialista Honoris Causa atribuído pelo ISCE – Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo.

A instituição na qual Nuno Dias é docente convidado pretende reconhecer «o mérito do trabalho desenvolvido na área do Desporto, contribuindo, através da conquista de vários títulos nacionais e internacionais, para a afirmação do futsal» do técnico do Sporting.

A cerimónia vai decorrer no dia 7 de junho às 11h30.