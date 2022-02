O ala Tiago Brito apontou à final do Europeu de futsal e considera que a seleção portuguesa vive mesmo o «melhor momento» na prova.

«A qualidade das outras equipas é cada vez maior, mas julgo que estamos preparados para atingir esse grande objetivo, independentemente do adversário. Nesta altura do torneio, julgo que estamos no nosso melhor momento e estamos prontos para atingir esse grande objetivo a que nos propusemos, que é estar na final», disse aos jornalistas, citado pela Lusa.

Depois do triunfo diante da Finlândia (3-2), Portugal avançou para as meias-finais do torneio e aguarda o vencedor do duelo desta terça-feira entre Espanha e Eslováquia.

«O objetivo faz com que o foco esteja sempre no jogo seguinte. É assim que encaramos toda a competição. Estamos extremamente focados e já estamos a preparar o próximo jogo. Como ainda não sabemos com quem iremos jogar, o foco está todo em nós e no que queremos fazer», apontou o jogador do Sp. Braga.

Tiago Brito sublinhou a competência do conjunto luso diante dos nórdicos, mas frisou que é necessário melhorar no capítulo da finalização.

«Houve momentos em que podíamos claramente ter aumentado a vantagem e ficar mais tranquilos no jogo. Depois, sofremos com o ‘5x4’ do adversário. Precisamos de ter alguma maturidade na questão da finalização, para avolumarmos os resultados e gerir os jogos de outra forma. Ainda vamos a tempo de corrigir essa situação», realçou.

O jogador de 30 anos comentou ainda a presença de Ricardinho em Amesterdão, que esteve a apoiar os antigos colegas. «É fantástico ter o nosso ‘eterno’ capitão connosco. A presença e a mensagem que ele passa à equipa é de grande confiança. Esperamos que sexta-feira ele também consiga estar cá, pois a presença dele ajuda-nos e dá-nos confiança e alento. É o maior símbolo do futsal português e gostaríamos de contar com ele até ao final da prova.»

Portugal treinou esta manhã e joga na sexta-feira na Ziggo Dome, em Amesterdão, com o adversário e hora das meias-finais ainda por decidir.