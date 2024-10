Arthur foi um dos 14 jogadores que venceram o Mundial de futsal, pela seleção do Brasil, que sucedeu a Portugal (a equipa de Jorge Braz foi eliminada pelo Cazaquistão, nos oitavos-de-final).

O atleta do Benfica participou no triunfo do Brasil sobre a Argentina, por 2-1, na final disputada neste domingo, em Tasquente, no Uzbequistão. Contribuiu com dois golos e cinco assistências ao longo do torneio.

Em jeito de homenagem, os restantes colegas de equipa surpreenderam Arthur no regresso à Luz. Vários colegas de equipa estiveram no balneário, bem como elementos da equipa técnica, para congratular o brasileiro. Arthur não escondeu a surpresa.

Veja o momento, partilhado em vídeo pelo Benfica: