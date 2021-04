É, provavelmente, o maior falhanço de abril em Portugal, mas também candidato a um dos maiores falhanços da época desportiva, pelo menos por cá.

O palco foi o Pavilhão Desportivo dos Lombos, e o protagonista Nuno Miranda, jogador do Portimonense que fez mesmo o mais difícil no jogo com o Quinta dos Lombos.

O camisola 18 da formação algarvia recebeu a bola a escassos centímetros da baliza, e com o guarda-redes fora da jogada, mas conseguiu atirar por cima.

IN-CRÍ-VEL!

O Quinta dos Lombos venceu por 5-2, na penúltima jornada da fase regular da Liga, e com isso garantiu a permanência. Apesar da derrota - e deste falhanço -, o Portimonense festeja a presença no playoff.

Veja o lance: