Guitta deixou saudades em Alvalade pelas defesas que fazia, mas também pelas vezes em que assumia protagonismo com bola e até marcava pelo futsal do Sporting.

O guarda-redes brasileiro representa agora o Ukhta, mas continua com as capacidades intactas.

Este sábado, em jogo da quinta jornada do campeonato da Rússia, Guitta abriu o marcador na vitória sobre o CPRF. E não o fez de qualquer forma! Arrancou com a bola, combinou com um colega e finalizou… de calcanhar.

Ora veja: