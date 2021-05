Antes de festejarem a conquista do título europeu de futsal pelo Sporting, os irmãos Paçó contaram com inspiração familiar para enfrentar a final com o Barcelona.

A família dos jogadores leoninos decidiu gravar um vídeo no qual entoam um cântico de apoio a Bernardo e a Tomás, assim como à restante equipa orientada por Nuno Dias, de forma a que conquistem o título europeu.

Bernardo é o terceiro guarda-redes do Sporting, e acabou por não jogar a final, ao contrário do irmão Tomás, mas foi ele a partilhar este vídeo familiar que tem sido muito elogiado entre os adeptos sportinguistas.

«Tornam tudo mais fácil. Amo-vos a todos. A tacinha já está a caminho de Portugal», escreveu nas redes sociais.

Aqui fica o vídeo da família Paçó:

[fonte: twitter Bernardo Paçó]