O final do Benfica-Sporting (2-6) que valeu o título nacional aos verde e brancos este domingo, no futsal, ficou marcado pelas guardas de honra feitas entre as duas equipas, na cerimónia protocolar de entrega de medalhas e da taça.

Primeiro foi o Sporting a fazer a guarda de honra ao Benfica, com o plantel leonino a bater palmas e a cumprimentar os jogadores do Benfica que passavam em direção à recolha das medalhas. Logo a seguir, foi o plantel do Benfica a fazer a guarda de honra ao Sporting, que depois fez a festa com a taça e com as medalhas de campeão.