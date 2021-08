O pivô Zicky, que se tornou no mais jovem jogador da seleção portuguesa de futsal, disse nesta quarta-feira que pode dar à equipa nacional «mais irreverência e intensidade».

«Num grupo com muita qualidade como este, acho que só posso acrescentar mais juventude. Sou mais um que está aqui para ajudar no meio de tantos. Posso acrescentar irreverência, intensidade e muita vontade, que é algo que nunca irá faltar», disse à assessoria de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol durante a preparação do Mundial da Lituânia.

O jogador de 20 anos, que representa o campeão nacional Sporting, é o único pivô da lista de 16 convocados escolhida pelo selecionador Jorge Braz, o que traz sentido de responsabilidade.

«Ser o único pivô é uma responsabilidade enorme. Sinto que tenho de dar tudo dentro e fora de campo, estar concentrado a todos níveis para poder corresponder à confiança que depositaram em mim», referiu.

Zicky, em estreia em fases finais na seleção nacional, reconhece a importância dos próximos sete jogos de preparação e espera que a seleção portuguesa chegue na máxima força ao Mundial.

«Estes jogos vão ser os momentos de preparação mais importantes até chegarmos ao Mundial. Temos de nos preparar bem e, sobretudo, preocuparmo-nos com a nossa equipa. Como vamos estar e como nos vamos apresentar. O foco tem de estar a 100% no nosso trabalho e na nossa preparação», afirmou.

A seleção tem estado em estágio em Rio Maior, de onde sai a 21 de agosto, passando para Viseu, onde ficará de 22 de agosto a 5 de setembro. Na preparação para a competição na Lituânia, a seleção portuguesa vai enfrentar Japão, Venezuela, Angola, Uzbequistão, Costa Rica e Paraguai, o último duas vezes.

No Mundial, a decorrer entre 12 de setembro e 3 de outubro, Portugal vai integrar o grupo C, onde estão ainda Tailândia, Ilhas Salomão e Marrocos.