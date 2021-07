O Sporting anunciou a contratação do extremo português Daniel Machado para a equipa de basquetebol.

O jogador de 31 anos mede 1,94 metros e é mais uma cara nova no plantel do campeão nacional, orientado por Luís Magalhães. Nas últimas quatro épocas representou o Galitos e terminou a última temporada com uma média de 10,5 pontos marcados em 29 jogos disputados.

«Sempre ambicionei chegar a este patamar para lutar por títulos, tal como o Sporting obriga», disse o jogador na apresentação.

O Sporting já confirmou a chegada de Miguel Maria (ex-Valur), Tanner Omlid, António Monteiro (ex-Imortal), Josh Martin (ex-Ponte Prizreni), bem como a renovação de Micah Downs.