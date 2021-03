O FC Porto anunciou a contratação de Garret Nevels.



O extremo/base norte-americano estava sem clube desde que deixou os polacos do Slasl Wroclaw em janeiro e assinou pelos dragões até final da época.



O jogador de 28 anos nasceu an Califórnia e formou-se na Universidade do Hawai, tornando-se profissional em 2015 quando se juntou ao Albacete Basket. Seguiram-se passagens pelo Lleida (Espanha), pelo Pallacanestro Reggiana (Itália) e pelo Gipuzkoa Basket (Espanha) antes de se juntar aos Agua Caliente Clippers, filial dos LA Clippers da NBA, de onde saiu para a Polónia.



Garrett Nevels vai usar a camisola número 25 do FC Porto.

