O Inter Movistar garantiu, na tarde desta quinta-feira, a qualificação para as meias-finais da Liga dos Campeões de futsal, ao vencer o Gazprom-Ugra, por 3-0, em Zadar, na Croácia.

Cecílio Morales inaugurou o marcador para os comandados de Tino Pérez aos 16 minutos, no golo que fez a diferença ao intervalo.

Já na segunda parte, o argentino Lucas Trípodi fez o 2-0 aos 34 minutos e, já quando a equipa russa estava em situação de cinco para quatro, Cecílio bisou para o 3-0 final, aos 38 minutos de jogo.

Com o apuramento, o Inter, recordista de títulos da prova (cinco vezes campeão), aguarda o adversário, que sairá do encontro do Sporting com os russos do KPRF Moscovo, a disputar pelas 19 horas.

Na quarta-feira, o Kairat Almaty eliminou o Benfica e vai encontrar, nas meias-finais, o Barcelona do português André Coelho, que bateu o FK Dobovec.