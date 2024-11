O Grande Prémio de Valencia de MotoGP, que marca a última etapa do campeonato do mundo, foi cancelado devido à tempestade DANA, anunciou a organização.

Recorde-se que a tempestade DANA atingiu a região de Valencia nos últimos dias e que já vitimou mais de 200 pessoas.

«Após avaliar, cuidadosamente, o potencial impacto positivo da corrida de MotoGP em Valencia em datas posteriores, em comparação com a necessidade de garantir que a presença do MotoGP não vá desviar nenhum recurso dos esforços de recuperação do local o campeonato e as autoridades locais foram obrigadas a cancelar o GP de Valencia», explica a organização.

«Em vez de correr em Valencia, o MotoGP vai correr por Valencia. O campeonato vai colocar todos os seus esforços colectivos no apoio aos fundos de ajuda já existentes, para garantir que o nosso impacto positivo se una aos esforços locais na forma que melhor sirva as pessoas e as comunidades de que fazemos parte há tanto tempo.»

Face ao cancelamento da prova em Valencia, que estva marcada para o fim-de-semana de 15 a 17 de novembro, a corrida irá ser realizada noutro local, a «anunciar o mais rapidamente possível».

O autódromo do Algarve em Portimão é uma das hipóteses de substituição.