O atleta português Gerson Baldé terminou em oitavo lugar (entre 13 concorrentes) a prova de salto em comprimento nos Campeonatos do Mundo em pista curta, em Nanjing, na China, com a marca de 8,03 metros.

Depois do quarto lugar nos Europeus Apeldoorn2025, o atleta natural de Albufeira, de 25 anos, que tem 8,14 como recorde pessoal e 8,11 como melhor marca na pista coberta, começou a final com o seu melhor salto, prosseguindo com um nulo, 7,95m e dois nulos.

O jovem italiano Mattia Furlani, de 20 anos, sagrou-se campeão do mundo em pista coberta, com 8,30m, mais um centímetro do que o jamaicano Wayne Pinnock (8,29m) e mais dois do que o australiano Liam Adcock (8,28), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Este trio relegou o grego Miltiadis Tentoglou, medalha de ouro em Tóquio2020 e Paris2024 e bicampeão do mundo “indoor” em título, para o quinto lugar, com 8,14m, logo atrás do japonês Shunsuke Izumiya, quarto classificado (8,21m).