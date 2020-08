Giacomo Nizzolo é o novo campeão europeu de ciclismo de fundo. O ciclista italiano foi o mais forte na chegada a Plouay (França) e manteve o título continental na posse de Itália, depois das vitórias de Elia Viviani (2019) e de Matteo Trentin, na edição de 2018.

O francês Arnaud Démare e o alemão Pascal Ackermann, completaram o pódio, com o segundo e terceiro lugares, respetivamente.

Rui Oliveira foi o melhor representante português, ao cruzar a linha de meta no 14.º posto, integrado no pelotão principal. Rui Costa, campeão do mundo em 2013, foi 29.º a 3 segundos do grupo da frente.