O Sporting perdeu esta quarta-feira na visita ao terreno do Giants Antuérpia, por 80-75, em jogo da primeira jornada do grupo F da Taça da Europa de basquetebol.

A equipa belga já vencia ao intervalo, por 42-37, vantagem ampliada no segundo tempo.

Micah Downs, atleta do Sporting, foi o melhor marcador do encontro, com 18 pontos, a par de Elvar Fridriksson, do Antuérpia.

Refira-se que FC Porto e Benfica também entraram a perder nesta Taça da Europa.